ППО збила 65 БпЛА з 99

У ніч проти 22 січня РФ атакувала Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО збила 65 дронів, ще 30 БпЛА втратили локаційно без негативних наслідків.

Під час нічної атаки РФ пошкодила установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.