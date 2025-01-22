Трамп анонсував $500 мільярдів інвестицій у штучний інтелект США

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення компанії Stargate, яка об’єднає провідні технологічні корпорації OpenAI, SoftBank та Oracle. Разом вони розвиватимуть інфраструктуру штучного інтелекту в США.

Про це повідомляє CNN.

Корпорації інвестують у проєкт $100 мільярдів, а найближчими роками планують вкласти в Stargate до $500 мільярдів. За словами Трампа, новостворена компанія побудує «фізичну та віртуальну інфраструктуру для роботи ШІ наступного покоління», включно з центрами обробки даних по всій країні.

Президент сподівається, що проєкт створить 100 тисяч робочих місць у США. Перший проєкт групи площею 1 мільйон квадратних футів уже будують в Техасі, запевнив керівник Oracle Ларрі Еллісон.

Представники галузі ШІ вже певний час звертають увагу на те, що для роботи нейромереж необхідно більше центрів обробки даних, а також мікросхем, електроенергії та водних ресурсів.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман раніше закликав американських посадовців допомогти розвивати цю сферу, щоб обігнати Китай. Як пише CNN, штучний інтелект вплине на все — від економіки до військового потенціалу.

Альтман переконаний, що Дональд Трамп «дуже вдало» залучить інвестиції у ШІ. Він додав, що «з нетерпінням» чекає на співпрацю з адміністрацією в цьому напрямку. За оцінками OpenAI, $175 мільярдів коштів світових фондів «чекають на інвестиції в проєкт зі штучного інтелекту».

«Якщо США не залучать ці кошти, вони підуть на проєкти, підтримувані Китаєм, що посилить глобальний вплив Комуністичної партії КНР», — кажуть у компанії.

SoftBank нестиме фінансову відповідальність за Stargate, а OpenAI — операційну. Ще один партнер, MGX, теж зробить внесок у проєкт. Очолить нову компанію лідер SoftBank Масайосі Сон.