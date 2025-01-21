Вотум недовіри премʼєру Словаччини: опозиція покинула засідання, а Фіцо заявив про підготовку «майдану»

Словацькі опозиційні партії покинули засідання Національних зборів, на якому мали винести питання про вотум недовіри премʼєр-міністру Роберту Фіцо. Опозиція відмовилася обговорювати це в закритому режимі.

Про це передають словацькі медіа Aktuality і ta3.

Засідання Національних зборів Словаччини розпочалося вранці 21 січня. Після стандартних процедур затвердження порядку денного премʼєр Фіцо заявив, що хоче представити депутатам секретний звіт Словацької інформаційно служби (SIS). Це дозволило зробити засіданням закритим — без камер і журналістів.

Речниця SIS Катаріна Немова заявила, що служба має «серйозну інформацію про тривалий організований вплив, метою якого є дестабілізація Словацької Республіки». Більше сказати вона не могла, посилаючись на секретність доповіді.

Опозиція на знак протесту залишила засідання. Голова найбільшого опозиційного руху «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка вважає, що правляча коаліція зумисно зірвала засідання, на якому мали винести питання про вотум недовіри премʼєру, і «приховала від громадськості обговорення своїх провалів».

Інші представники опозиційних партій наголосили, що в «секретному звіті» містилася інформація, яку «легко знайти в інтернеті та в соціальних мережах».

Після засідання парламенту Роберт Фіцо опублікував допис, у якому заявив, що нове засідання з питання відставки уряду буде можливе лише тоді, коли опозиція матиме більшість. І додав, що опозиція готується до «майдану» — блокади доріг та урядових будівель, саботажу роботи уряду, організації «якогось загальнонаціонального страйку».