Фільм української режисерки обрали до основного конкурсу Берлінале — вперше з 1997 року

Фільм Катерини Горностай «Стрічка часу» обрали до основного конкурсу 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу.

Про це повідомляє пресслужба команди фільму.

«Стрічка часу» — це документальний фільм про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.

Фільм розповідає про хроніку року з життя українських шкіл, учнів і вчителів із різних регіонів країни. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, і виклики, повʼязані зі спробами зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки.

«Ми акцентували свою увагу на буденності та простих шкільних досвідах, як-от сльози на Святі першого дзвоника, старшокласник у ролі святого Миколая, різнобарвні стрічки в руках випускників. Усе це, звісно ж, містить контекст війни тепер: школярі часто вчаться в укритті через тривогу, директор показує зруйновану і законсервовану частину школи, поки в іншому крилі ідуть уроки, а на онлайн-випускному звучить дзвоник, евакуйований з Бахмуту», — каже режисерка і сценаристка Катерина Горностай.

Цей фільм хочуть використати як інструмент культурної дипломатії, щоб нагадати світові, що війна в Україні триває, а українські діти та вчителі платять високу ціну за можливість скористатися базовим людським правом — правом на освіту.

Мета фільму не лише привернути увагу до викликів, з якими стикається українська освіта, але й зібрати кошти для відновлення шкіл, зруйнованих війною. За час повномасштабного вторгнення в Україні РФ пошкодила майже 3 тисячі закладів освіти, 400 з яких повністю знищила. Кошти, які зберуть під час міжнародної кампанії, дозволять відремонтувати й обладнати школи, щоб навчальний процес тривав, попри війну.