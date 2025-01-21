У Бундестазі наступного тижня хочуть обговорити заборону ультраправої «Альтернативи для Німеччини»

У німецькому Бундестазі наступного тижня хочуть провести дебати щодо заборони ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

Про це пише Zeit.

Відповідну пропозицію подала депутатка від Соціал-демократичної партії Кармен Вегге разом із міжпартійною групою.

Мета групового подання — щоб Бундестаг ухвалив рішення про початок процедури заборони АдН. Для того щоб процедура була ініційована парламентом, за це має проголосувати більшість депутатів.

Заяву про заборону партії може подати до Федерального конституційного суду Бундестаг, Бундесрат або федеральний уряд. Вирішальним фактором успіху є те, чи можна довести, що партія активно діє проти вільних демократичних засад державного устрою.

У листопаді 2024 року група з понад 100 депутатів Бундестагу від різних партій подала таку заяву. У ній вони стверджують, що АдН ставить під сумнів людську гідність мігрантів, людей з обмеженими можливостями та представників ЛГБТК+, прагне до націоналістичної держави та применшує нацистські злочини.

Поки що невідомо, чи буде Бундестаг обговорювати цю пропозицію до виборів. Початкове обговорення ще не внесли до порядку денного засідань на наступний тиждень. Окрім наступного тижня, до нових виборів до Бундестагу залишилося лише два дні засідань у лютому.