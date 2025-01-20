Телескоп «Хаббл» досліджує околиці туманності Тарантул

Космічний телескоп «Хаббл» показав околиці туманності Тарантул — найбільшої та найпродуктивнішої області зореутворення в локальному Всесвіті. Вона розташована за 160 тисяч світлових років у галактиці Велика Магелланова Хмара.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Велика Магелланова Хмара — одна з галактик-супутниць Чумацького Шляху. Вона карликова, її маса становить лише 10–20% від маси нашої галактики. Туманність Тарантула всередині неї містить наймасивніші відомі зірки, вага яких приблизно у 200 разів перевищує масу Сонця.

ESA / Hubble / NASA

На фото видно частину туманності, що складається з шарів різнокольорових газових хмар різної товщини. Зірки в ній, які розташовані за хмарами пилу, здаються червонішими, ніж ті, які не закриті пилом. Пил поглинає і розсіює синє світло більше, ніж червоне, тому більша кількість червоного світла сягає наших телескопів, а зірки здаються червонішими, ніж вони є насправді.

За допомогою телескопа «Хаббл» дослідники вивчають туманності та частинки космічного пилу в них, які допомагають зрозуміти його роль у формуванні нових зірок і планет.