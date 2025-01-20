Біткоїн рекордно подорожчав у день інавгурації Трампа

Вартість Bitcoin злетіла до нового історичного максимуму 20 січня, коли обраний президент США Дональд Трамп має скласти присягу. Протягом дня можуть бути ще більші коливання.

Про це свідчать дані криптотрекера CoinMarketCap.

За кілька годин курс Bitcoin злетів до рекордного рівня — трохи менш як $110 тисяч. Зараз його вартість коливається на рівні $108 тисяч.

Як пише Bloomberg, цифровий актив подорожчав на 5,5%. Це сталося після того, як Трамп і його дружина Меланія представили власні мемкоїни. Ринкова капіталізація компанії Трампа 19 січня досягла понад $15 мільярдів, після чого різко знизилася.

Стрімко зросли й інші основні токени, такі як Ether і XRP. Раніше видання повідомляло, що після повернення в Білий дім Трамп може видати указ, який визначить криптовалюту національним пріоритетом США.

Нові токени $TRUMP спочатку розкритикували, адже вони відвернули інвестиційні потоки від інших токенів. Врешті-решт інвестори вирішили, що цей крок обраного президента додатково мотивує його ухвалювати рішення на користь криптовалют.