Генштаб: Росія втратила ще 1 340 військових за добу

Упродовж минулої доби, 17 січня, РФ втратила ще 1 340 військових убитими й пораненими та понад 60 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниці автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 817 160 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.