Телескоп «Хаббл» показав панорамний знімок галактики Андромеди

Космічний телескоп «Хаббл» створив свою найбільшу фотомозаїку із зображенням галактики Андромеди, яка розташована лише за 2,5 мільйона світлових років від Землі. Це робить її найближчою до нашого Чумацького Шляху галактикою.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

На фото Андромеду видно під кутом 77 градусів відносно Землі. Галактика настільки велика, що мозаїка складається з приблизно 600 окремих кадрів з різних кутів зору телескопа, які він робив упродовж десяти років.

Мозаїчне фото складається щонайменше з 2,5 мільярдів пікселів. Ось кілька найцікавіших регіонів галактики: