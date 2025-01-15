Авіакомпанія затримала рейси в останній момент — усе через уламки ракет SpaceX

Австралійському авіаперевізнику Qantas довелося екстрено затримати кілька своїх рейсів до Південної Африки через падіння уламків ракет SpaceX Ілона Маска, які повертаються на Землю.

Про це повідомляє The Guardian.

«За останні кілька тижнів нам довелося затримати кілька рейсів між Йоганнесбургом і Сіднеєм через поради, отримані від уряду США щодо входу в атмосферу ракет SpaceX над великою територією південної частини Індійського океану», — розповів представник Qantas Бен Голланд.

Компанія намагається попереджати про зміни подорожей заздалегідь, однак цього разу авіаперевізник мав затримати рейси за лічені хвилини перед вильотом, каже Голланд.

Qantas отримує попередження із зазначенням географічних координат і часу повторного входу, але вони можуть раптово змінитися, і це складно передбачити.

«Ми зв’язуємося зі SpaceX, щоб дізнатися, чи можуть вони уточнити зони та часові вікна для повторних входів ракет, щоб мінімізувати майбутні збої для наших пасажирів на маршруті», — додав Голланд.

Як пише The Guardian, діяльність SpaceX також впливає на рейси South African Airways.