США посилюють санкції проти фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ

Міністерство фінансів США вводить проти Росії нові санкції і посилює відповідальність за обхід уже наявних. Вашингтон хоче вплинути на схему між компаніями в Росії та Китаї, яка полегшує Москві проводити платежі за підсанкційні товари.

Про це повідомили в пресрелізі.

Під вторинні санкції потраплять ще понад 150 іноземців і компаній, які продовжують працювати з військово-промисловим комплексом Росії.

Росія і Китай створили схему, за якою вони працюють над створенням регіональних клірингових платформ в обох країнах, які виступають контрагентами для платежів за підсанкційні товари. Учасниками схеми є російські фінансові установи, які входять до санкційного списку США: «Сбербанк Росії», «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Т-Банк» і «Банк Точка». А також юридичні — «Гербаріум Офіс Менеджмент», «Сігма Партнерс», «Акціонерне Товариство Арктур ​​і Пейлінк Лімітед» та інші. Ще понад десяток компаній зі схеми — китайські.

Тим часом з літа 2024 року посадовці «Керемет Банк» у Киргизькій Республіці координували дії з російськими чиновниками і банком «Промсвязьбанк», щоб ухилятися від санкцій. Росія використовує «Промсвязьбанк», аби фінансувати оборонну промисловість і обслуговувати великі контракти. Однією з ключових фігур у схемах між Москвою і Бішкеком є російсько-молдовський олігарх Ілан Шор — він теж під санкціями.

У 2024 році Міністерство фінансів Киргизстану продало контрольний пакет акцій Keremet Bank фірмі, яка тісно пов’язана з російським олігархом із зв’язками з російським урядом. Це дозволило Росії створити так званий хаб, який дозволив їй обходити санкції.

У російському секторі фінансових послуг під нові санкції потрапили «Банк Санкт-Петербург», «Ексімбанк Росії», «Газпромбанк», «Почта Банк», «Державна транспортна лізингова компанія», Московська біржа, «Росбанк», «Т-Банк» та ще кілька.

Щодо енергетичного сектора, то нові обмеження отримали «Росгаздобыча», «Газстройпром», «Разрез Колыванский», «Суднобудівний комплекс «Звезда», «Трубна металургійна компанія», «Северсталь», «Газпром Інвест», Regent Baltica Company Limited, «Арктика СПГ-2», «Об’єднана металургійна компанія» та ін.

Підсанкційними компаніями оборонно-технічного сектора стали Advanced Research Foundation (розробляє дрони, танки), Алексінський хімічний комбінат (виробляє порох, боєприпаси, зброю), «Группа Кремний Л» (виробляє мікроелектроніку), Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, «Пермський пороховий завод», «Завод імені Я. М. Свердлова» (виробляє вибухівку), «Науково-дослідний інститут автоматики імені Духова» (розробляє ядерну зброю), «Ангстрем» (виробляє інтегральні схеми і напівпровідникові прилади), «Російські космічні системи» (виробляє частини і обладнання керованих ракет і військових супутників звʼязку), «Іжевський електромеханічний завод «Купол» (створює системи ППО), «Сколково» (російський державний центр технічних інновацій), «Тактичні ракети» (виробляє керовані ракети і системи озброєння для кораблів ВМС Росії) та ще багато інших.