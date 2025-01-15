Начштаба на Миколаївщині підозрюють у незаконному нарахуванні бойових військовим

Державне бюро розслідувань підозрює начальника штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині у безпідставному нарахуванні бойових виплат військовим.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, у червні 2024 року посадовець доручив нараховувати виплати підлеглому без достатнього фахового досвіду. Той оформив побратимам винагороду за участь у бойових діях. Начальник штабу не перевірив це і погодив документи на виплату.

ДБР

Через це держава зазнала збитків на понад 4,3 мільйона гривень. Начальнику штабу повідомили про підозру в недбалому ставленні військовослужбовця до служби. За це загрожує до восьми років вʼязниці.