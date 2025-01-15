ХАМАС завербував майже стільки ж нових членів, скільки втратив у війні з Ізраїлем

За оцінкою США, угруповання ХАМАС встигло завербувати майже таку ж кількість нових членів, яку втратило під час війни з Ізраїлем.

Про це сказав державний секретар Ентоні Блінкен на виступі в Атлантичній раді, передає The Telegraph.

«Насправді, за нашими оцінками, ХАМАС завербував майже стільки ж нових бойовиків, скільки втратив. Це рецепт тривалого повстанського руху і вічної війни», — зазначив він.

Ізраїльські військові раніше казали, що за останні кілька місяців ХАМАС завербував багато сотень людей по всій Газі, але особливо на півночі. Може йтися про тисячі завербованих. ХАМАС вербує нових бійців, обіцяючи більше їжі, медичну допомогу їм та їхнім сімʼям.

Нові недосвідчені бійці нападають невеликими групами, використовуючи гармати та протитанкову зброю — це озброєння, яке не потребує значної військової підготовки.

Під час виступу держсекретар також оприлюднив план розвитку подій у секторі Гази після закінчення війни. Зокрема, розглядається розгортання іноземних військових для підтримання миру до того, як буде сформована і навчена нова палестинська адміністрація.

Раніше у вівторок джерела медіа повідомили, що ХАМАС погодився на угоду про припинення вогню вже під час останнього раунду переговорів у Катарі.

Проєкт угоди передбачає три етапи, коли заручників звільнятимуть партіями й обмінюватимуть на увʼязнених ХАМАС, поки не будуть виконані умови для повного виведення ізраїльських військ із сектора Гази.

Делегація палестинського терористичного угрупування «Ісламський джихад» мала прибути до катарської столиці у вівторок ввечері. Вважається, що це угруповання захопило й утримує заручників окремо від ХАМАС.

Угоду, ймовірно, винесуть на голосування в ізраїльському кабінеті безпеки, який, як очікується, у цілому підтримає її.

У понеділок радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що угоду про перемирʼя можуть укласти цього тижня.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 46 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.