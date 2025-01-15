Генштаб: Росія втратила ще 1 580 військових і дві системи ППО за добу

Упродовж минулої доби, 14 січня, Росія втратила ще 1 580 військових убитими й пораненими та понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, два засоби ППО, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 204 одиниці автомобільної техніки.



За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 812 670 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.