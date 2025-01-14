Зеленський закликав не переводити фахівців Повітряних сил у піхоту

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 січня закликав не переводити фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ у піхотні підрозділи.

За словами президента, він мав особисту розмову з командуванням ПС з приводу інформації про посилення інших військ Збройних сил за рахунок авіаційних техніків.

«Я доручив [командуванню ПС] прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань — нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», — сказав президент.

Що передувало

Авіаційні техніки 114 бригади Повітряних сил ЗСУ розповіли, що до їхньої військової частини надійшов наказ про переведення 218 людей, тобто майже всіх авіатехніків бригади, у піхоту. У бригаді додали, що раніше з частини так само перевели 250 людей. Новий наказ фактично ставить під загрозу обслуговування та техпідтримку винищувачів МіГ-29.

У Генштабі відповіли, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби ПС, які обслуговують літаки, не переведуть у піхотні підрозділи.

Згодом у Повітряних силах також заявили, що спеціалісти залишаться на посадах. Там додали, що це стосується й решти дефіцитних спеціальностей, а також тих, хто навчався за кордоном на західній техніці.