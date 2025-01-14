Google тестує персоналізований подкаст для користувачів — його створюватиме ШІ

Корпорація Google тестує нову функцію Daily Listen — це подкаст із новин, які найбільше цікавлять користувача.

Про це повідомляють The Verge та TechCrunch.

Такий контент генеруватиме штучний інтелект, використовуючи історію стрічки «Пошук» та Discover. За даними порталу 9to5Google, доступ до функції отримають користувачі Android та iOS зі США в Google Search Labs.

9to5Google

Daily Listen аналізує дані пошуку і взаємодії зі стрічкою Discover, щоб визначити найцікавіші новини для юзера, а потім узагальнює їх у п’ятихвилинний аудіоогляд. Його можна ставити на паузу, перемотувати, а також переходити до наступної історії. Доступна й текстова транскрипція.

Користувачі Search Labs, які тестуватимуть функцію, знайдуть Daily Listen серед персоналізованих віджетів під рядком пошуку у верхній частині програми Google. У нижній частині аудіоплеєра буде вкладка «Пов’язані історії», які можна дослідити та оцінити.

Невідомо, чи буде новий інтерфейс доступний усім юзерам та коли це відбудеться.