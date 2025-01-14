Іспанія введе податок у 100% на будинки, куплені нерезидентами ЄС

Іспанія планує запровадити 100-відсотковий податок на вартість нерухомості, якщо її купують нерезиденти Європейського Союзу. Так уряд хоче вирішити надзвичайну ситуацію із житлом у країні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Педро Санчес.

«Перед Заходом стоїть вирішальний виклик — не стати суспільством, розділеним на два класи: багатих землевласників і бідних орендарів», — сказав він.

Мешканці країн з-поза меж ЄС у 2023 році купили в Іспанії 27 тисяч обʼєктів нерухомості. Санчес наголосив, що «не для того, щоб жити», а «щоб заробляти на них».

Премʼєр поки що не оголосив, коли подасть цю пропозицію на затвердження парламенту, де йому часто було важко зібрати достатню кількість голосів для ухвалення закону.

Педро Санчес пропонував багато заходів, які мали б зробити житло в Іспанії доступним для місцевих мешканців. Серед них — звільнити від податків орендодавців, які надають доступне житло, передати понад 3 тисячі будинків новому державному житловому органу, ввести вищі податки на квартири для туристів.