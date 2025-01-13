Як українські ветерани, попри ампутації, ведуть повноцінне сексуальне життя. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 13 січня

Матеріал про сексуальне життя українців, які втратили кінцівки через повномасштабне російське вторгнення, опублікувало CNN. Приводом для нього стало популярне телешоу «Холостяк», героєм якого став український боєць Олександр «Терен» Будько. Ветеран не має обидвох ніг, що не заважало йому розкуто поводитися з жінками. Він стверджує, що перший секс після ампутацій був для нього «кроком назад, до [повноцінного] життя». «Мої протези, а іноді навіть і крісло колісне ― просто частина мене, але не те, що мене визначає, ― цитує видання пост Будька в соцмережах. ― Той факт, що в мене є фізичне обмеження, не робить мене менш вартим любові чи щасливого життя».

Також свою історію в матеріалі розповідає бойова медикиня Тетяна Цимбалюк. Їй ампутували ногу ще в травні 2022-го, і коли вона прийшла до пам’яті, перед лікарняним ліжком стояв її хлопець з букетом квітів. Тоді Тетяна відмовила йому: вважала, що без ноги стане тягарем для інших. «Я не була певна, що могла б виконувати свою роль у сімʼї як жінка», ― пояснює вона. Втім невдовзі Тетяна активно взялася до реабілітації, їй встановили біонічний протез, вона тренувалась і в Україні, і в Польщі. Хлопець зважився покликати Тетяну заміж вдруге, і цим разом вона погодилась. Торік у сімʼї народилась дитина.

Сексуальне життя та зміни в ньому ― не те, чим охоче діляться українці, зокрема після фізичних травм на війні, пише медіа. Платформа підтримки ветеранів VeteranHub у 2023-му провела серію інтервʼю з військовими з ампутаціями про те, як змінилось їхнє життя за нових фізичних умов. Про справи із сексом говорили не всі й не одразу. А коли розповідали, мова була здебільшого про нові виклики. «Мені лікарі казали займатись сексом. Але як це робити, не пояснили», ― поділився один з учасників того опитування.

Для допомоги ветеранам у цьому існує кілька ініціатив, одна з них ― програма «Сексуальне життя» від проєкту Recovery, пише CNN. Її керівниця Ольга Сердюк каже, що відсутність кінцівок точно не позбавляють можливості статевого життя. Навіть у випадках пошкодження чи відсутності статевих органів оргазми доступні. «Працюйте з фантазією, досліджуйте своє тіло», ― каже вона.

The Economist пише про серію підпалів військкоматів, поліцейських дільниць і банкоматів у Росії, яку нібито допомогли організувати українські спецслужби. За даними видання, ідеться щонайменше про 280 випадків підпалів, які здійснювали всі ― від підлітків до пенсіонерів. У якихось випадках це було результатом навіювання: наприклад, підпал банкомату буцімто дозволить забрати з нього готівку. Хтось робив це за гроші. Джерело The Economist у розвідці стверджує, що це результат роботи українських спецслужб. Росіяни теж намагаються не відставати в подібній активності, підбиваючи підлітків на підпали автівок військових ― їх зафіксовано понад сотню. Також росіяни активно карають підпалювачів у себе: виправдальних вироків, навіть якщо злий умисел довести не вдалося, менше ніж один відсоток.

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