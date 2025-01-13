Телескоп «Хаббл» вдивляється в туманність Оріона — найближчу до Землі

Космічний телескоп «Хаббл» спрямував свій погляд на найближчу до Землі масивну область зореутворення – туманність Оріона, яка розташована за 1 300 світлових років від нас.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Туманність — це ясла для сотень новонароджених зірок, включаючи протозірок HOPS 150 і HOPS 153. У верхньому правому куті зображення видно HOPS 150 — подвійну систему, де дві молоді протозірки обертаються довкола одна одної. Навколо кожної є невеликий пиловий диск матеріалу, з якого вони живляться. Обидві перебувають на середині шляху до того, щоб стати зрілими зірками.

ESA / Hubble / NASA

По лівій стороні зображення тягнеться вузький барвистий потічок, який називається струменем. Він надходить від сусідньої протозірки HOPS 153, яка не потрапила в кадр. HOPS 153 ще дуже молода, тому глибоко занурена у свою туманність і оповита хмарою холодного щільного газу.

Перехід від щільно закутаної, молодої протозірки до повноцінної зірки суттєво вплине на оточення HOPS 153. Коли космічний газ падає на протозірку, її струмені викидають зоряний матеріал і енергію в міжзоряний простір, нагріваючи газ. За рахунок цього HOPS 153 може регулювати утворення нових зірок поблизу себе та навіть уповільнювати свій власний розвиток.