The Times: Росія та Іран почали таємні переговори про реалізацію іранської ядерної програми

Іран здійснює таємні дипломатичні місії до Росії, щоб розширити військове співробітництво між країнами та отримати допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

Про це The Times повідомили джерела в західних розвідках.

Співрозмовники видання кажуть, що Алі Ларіджані, старший радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, літає туди і назад таємними рейсами для зустрічей з російськими високопосадовцями.

Ларіджані — колишній спікер парламенту Ірану, перемовник з ядерних питань. Він є представником Хаменеї, надзвичайно близьким до режиму, і має репутацію людини, яка вміє досягати поставлених цілей.

Наприкінці минулого року він кілька разів відвідував Дамаск і Бейрут, намагаючись консолідувати «опір», в тому числі після вбивства Ізраїлем лідера «Хезболли» Хасана Насралли. Його таємні польоти до Москви свідчать про поглиблення ірансько-російських відносин і збільшення важелів впливу один на одного.

«Оскільки вони поглиблюють свої стратегічні відносини, а Росія залежить від Ірану в питаннях ракет і безпілотників, є побоювання, що Москва готова перетнути раніше накреслені червоні лінії щодо іранської ядерної програми», — заявило джерело в західній розвідці.

Іран розраховує на подальшу допомогу з боку Росії в реалізації своєї ядерної програми, зокрема з навчанням своїх спеціалістів, на допомогу з відновленням знищених Ізраїлем систем ППО С-300, постачанням винищувачів Су-35 та переозброєнням ліванського угруповання «Хезболла».

Щоб створити ядерну балістичну ракету, Ірану, за наведеними The Times оцінками, може знадобитися від кількох місяців до року. Для створення атомної зброї потрібне виробництво збагаченого урану чистотою 90%. За оцінками МАГАТЕ, Іран збагатив уран на 60%.