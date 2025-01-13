Очільник ФБР достроково пішов з посади через незгоду з політикою Трампа — він розслідував справу проти обраного президента

Очільник ФБР Крістофер Рей подав у відставку на три роки раніше, тому що обраний президент Трамп хоче змінити відомство.

Про це повідомляє CBS News.

«Новообраний президент чітко дав зрозуміти, що він має намір внести зміни, і за законом він може це зробити з будь-якої причини або без причини взагалі», — заявив Рей.

Він наголосив, що піти у відставку — найскладніше рішення для нього, проте це допоможе не втягнути ФБР у політичну боротьбу. За словами Рея, Трамп почав звинувачувати його після того, як ФБР почало розслідувати втручання у вибори 2020 року.

«“Бій”— це все, що 58-річний Крістофер Рей знав з тих пір, як його призначив президент Трамп. Це був 2017 рік, Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, коли ФБР розслідувало, чи команда Трампа змовилася з Росією, щоб вплинути на вибори 2016 року», — заявив Крістофер Рей.

Він сказав, що Трамп почав звинувачувати і його після того, як ФБР під його керівництвом почало розслідувати втручання у вибори 2020 року. Рей сказав, що його роботою було «стежити за фактами», куди б вони не привели, незалежно від того, кому це подобається.

За його словами, люди прагнуть обʼєктивності лише до моменту, поки їм подобається результат. Справа в тому, що Трамп критикував ФБР і Рея за розслідування можливих звʼязків його кампанії з Росією, і називав це «полюванням на відьом».

Крістофер Рей намагався діяти незалежно від політичного тиску — це не подобалось Трампу.

У 2022 році ФБР шукало в домі Трампа секретні документи. Тоді адвокат Трампа засвідчив, що всі секретні документи повернули до уряду. Але ФБР пізніше заявило, що знайшло 72 документи, позначені як надсекретні або секретні, щонайменше один з них стосувався військової сили США.

Трамп написав, що «ФБР незаконно здійснило рейд у моєму будинку без причини», і сказав, що Рей зробив усе, щоб «втрутитися в успіх і майбутнє Америки».

«Я можу сказати вам, що в таких розслідуваннях, як це, ордер на обшук не є і тут не був першим вибором нікого. Ми завжди намагаємося вдаватися, незмінно намагаємося вдаватися до найменш навʼязливих засобів: спочатку намагаємося повернути інформацію добровільно, потім за допомогою повістки до суду. І тільки якщо після всього цього ми дізнаємося, що агентам не надали весь секретний матеріал і насправді ці зусилля були марними, то агентам не залишається іншого вибору, крім як піти до федерального судді й отримати ордер на обшук. І це те, що тут сталося», — розповів Рей про обґрунтованість обшуків у Трампа.

Хто очолюватиме ФБР

Попередньо, Дональд Трамп обрав Кеша Пателя на посаду очільника Федерального бюро розслідувань — його кандидатуру має затвердити Сенат США. Патель буде лояльним до новообраного президента, адже вже працював із Трампом під час його першого президенства.

Після того як Трамп залишив посаду в січні 2021 року, Патель був одним із кількох людей, яким республіканець дав доступ до його президентських записів.

У вересні цього року він закликав позбавити ФБР функцій збору розвідувальних даних і очистити відомство від будь-якого співробітника, який відмовляється підтримувати план Трампа.

Такий вибір Трампа означає, що він хоче бачити на керівних посадах у правоохоронних органах та розвідці прихильників, які зможуть виконувати його вимоги та захистити його від можливих майбутніх перевірок.