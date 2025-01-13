Пожежі у Лос-Анджелесі. Кількість загиблих зросла до 24 — Україна пропонує допомогу

Кількість загиблих через пожежі, які виникли у вівторок, 7 січня, в окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США), зросла до 24. Україна пропонує свою допомогу, щоб загасити пожежі.

Про це повідомляють CNN та ABC News, посилаючись на дані від Департаменту медичного експерта округу Лос-Анджелес.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна заявив, що його офіс отримав «десятки і десятки повідомлень про зниклих безвісти».

Наразі пожежники повідомляють про деякий прогрес у приборканні вогню, проте загроза того, що вогонь поширюватиметься надалі, залишається «дуже високою» — усе через посуху та те, що цього тижня стануть сильнішими сезонні для Каліфорнії вітри Санта-Ана.

Тепер до ліквідації пожеж залучили і увʼязнених — усього їх 931. А губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив, що направить ще тисячу військовослужбовців з Національної гвардії до Лос-Анджелесу.

Президент України Володимир Зеленський каже, що 150 українських пожежників готові допомогти боротися з лісовими пожежами в Каліфорнії.

«Сьогодні я доручив міністру внутрішніх справ України та нашим дипломатам підготуватися до можливої ​​участі наших рятувальників у гасінні лісових пожеж у Каліфорнії», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що ситуація там надзвичайно складна, і українці можуть допомогти американцям рятувати життя.

Спочатку виникло пʼять пожеж, але найбільш руйнівними стали дві, а саме: Eaton Fire в північно-східній частині округу поблизу Пасадени та Palisades Fire в прибережній громаді Pacific Palisades.

Вони, імовірно, є другою та четвертою найбільш руйнівними пожежами в історії Каліфорнії. Вважають, що ці пожежі зруйнували або пошкодили 5 613 та 7 тисяч споруд відповідно.

Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік. Потенційно це найдорожче стихійне лихо в історії США.

Понад 24 тисячі людей зареєструвалися, щоб отримати допомогу від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій з тих пір, як президент Джо Байден минулого тижня схвалив Декларацію про велике стихійне лихо.