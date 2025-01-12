В Індії починається фестиваль Маха Кумбха Мела — це буде найбагатолюдніше свято на планеті

В Індії розпочинається шеститижневий фестиваль Маха Кумбха Мела, або свято глеків, індуїстська священна подія, яка стане найбільшим у світі зібранням людей в одному місці.

Про це передає Reuters.

У місті Праяградж на півночі країни зберуться понад 400 мільйонів людей, щоб зануритися у воду в місці злиття трьох священних річок — Гангу, Ямуни та міфічної, невидимої Сарасваті. Індуси вірять, що занурення у священні води звільняє людей від гріхів, а під час Кумбха Мела ще й приносить порятунок від циклу життя і смерті.

Організація Маха Кумбха Мела — велике випробування для влади і можливість продемонструвати здатність Індії управляти мільйонними натовпами людей, зберігаючи святість стародавнього обряду.

Близько 4 тисячі гектарів землі вздовж берегів річок перетворили на тимчасове місто, де розмістили 150 тисяч наметів, 3 тисячі кухонь, 145 тисяч туалетів і 99 паркінгів.

Індійські залізниці запустили 98 спеціальних поїздів, які проведуть 3 300 рейсів під час фестивалю, щоб перевезти всіх охочих відвідати фестиваль.

Поліція залучить 40 тисяч правоохоронців і експертів з кіберзлочинності, які вже створили мережу спостереження на основі штучного інтелекту (ШІ), щоб орієнтуватися в натовпах людей.

Уряд штату, у якому проводитимуть фестиваль, виділив на нього $765 мільйонів.