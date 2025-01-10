«Слідство.Інфо»: Посадовець Міноборони міг купити неякісні бронежилети й форму в бізнесменів-вихідців із РФ

Посадовець Міноборони міг домовитися з бізнесменами-вихідцями з Росії про поставки для ЗСУ неякісних бронежилетів та армійської форми, через що бюджет України втратив 2 мільярди гривень.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо».

Болгарська компанія Mimaltemer LTD впродовж 2022—2023 років на замовлення Міноборони поставила українським військовим майже 50 тисяч курток та штанів, що коштувало €8,5 мільйона. Форма виявилася низької якості та непридатною для фронту. Куртки й штани були незручними, неякісними та демаскували бійців. Експертиза підтвердила, що матеріали швидко зношуються.

Дані судового реєстру свідчать, що офіційного розслідування про ці куртки та штани сумнівної якості немає. Натомість там є інформація про бронежилети, які постачала Mimaltemer LTD обсягом 80 тисяч штук на суму €78 мільйонів. Правоохоронці провели експертизи, які показали, що жилети непридатні для бойових умов.

Компанія Mimaltemer LTD зареєстрована в столиці Болгарії місті Софія. На момент перших угод з Міноборони України навесні 2022 року власником виступав Іса Ісраїлович Мержоєв, у якого є паспорт громадянина РФ. Коли ЄС та Україна ввели санкції проти власників-росіян, новою директоркою та власницею фірми стала громадянка Франції Оксана Мержоу. Імовірно, вона дружина Іси Мержоєва (у них є спільні діти, які вели бізнес у РФ).

За реєстром 2021 року Mimaltemer LTD налічувала одного працівника. Тобто не могла самостійно виготовити десятки тисяч бронежилетів. У судовому реєстрі є документи, які показують, що болгарська компанія виступала посередником між українським Міноборони і турецьким виробником, перепродуючи бронежилети з націнкою. Митні бази свідчать, що Mimaltemer LTD купувала бронежилети в турецького виробника за $600 (€580) за один, тоді як Міноборони купувало ці жилети по €800.

У судовому реєстрі йдеться про трьох фігурантів справи про розтрату грошей Міноборони під час закупівлі бронежилетів, які завдали збитків і бюджету, і обороноздатності України.

«Слідство.Інфо» також дізналося, що сімʼя Мержоєвих (власників Mimaltemer LTD) роками дружить з посадовцем Міноборони, який виконував важливу роль у поставках бронежилетів та курток, — начальником Управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. Це вказано в судовому реєстрі.

Родина цього посадовця, дружина і донька, виїхала до Ніцци у Франції. У держреєстрі Франції зазначено, що син Іси Мержоєва Мімалта — власник компанії Azur, а співвласницею є громадянка України 2000 року народження Євгенія Вдовиченко.

У реєстрі декларацій за прізвищем «Вдовиченко» журналісти знайшли Геннадія Вдовиченка, який у 2021 став начальником Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України. У попередніх деклараціях згадується донька Євгенія. Є інформація і про його колишню дружину Наталію, з якою Геннадій розлучився у 2016 році. На її рахунки переказували частину грошей за бронежилети.

Зараз Геннадій Вдовиченко у базі МЗС позначається як людина у розшуку, яка переховується від слідства. Його звинувачують за двома статтями — заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем і перешкоджання ЗСУ, яке призвело до загибелі людей чи інших важких наслідків. За це загрожує 15 років тюрми.

Щодо трьох фігурантів справи про розтрату грошей Міноборони під час закупівлі бронежилетів, то разом із Геннадієм Вдовиченком там проходять Вʼячеслав Шаповалов і Богдан Хмельницький. Їх Офіс генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.

«Слідство.Інфо» резюмує, що документи, з якими журналісти ознайомилися, свідчать, що вся переказана сума від Міноборони до Mimaltemer LTD склала €86,5 мільйона, а це за курсом 2022 року — майже 3 мільярди гривень.