Палата представників підтримала законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Палата представників США 9 січня підтримала законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Усе через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і вже ексміністра оборони Йоава Галланта. Далі — голосування Сенату США.

Про це повідомляє CNN та New York Post.

Законопроєкт підтримала республіканська більшість 198 голосами, за також проголосували 45 демократів. Водночас всі 140 голосів проти надійшли від представників Демократичної партії.

Fox News пише, що лідер республіканської більшості Джон Тун пообіцяв швидке голосування в Сенаті, щоб законопроєкт уже був «на столі» новообраного президента Дональда Трампа, коли він заступить на посаду. Інавгурація Трампа пройде 20 січня.

Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни — члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).

Законопроєкт також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.

Адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти законопроєкту. У Білому домі заявляли, що є більш ефективні способи захистити Ізраїль, зберегти позиції США в МКС і сприяти міжнародному правосуддю та відповідальності. Однак санкції підтримує Республіканська партія США. Причому найгірші відносини між США і МКС були саме за першого президентства Дональда Трампа, який також республіканець.

Провідні правозахисні організації закликали Конгрес США та адміністрацію Трампа переглянути позицію США стосовно санкцій проти МКС. Вони наголошують, що МКС бореться з безкарністю за найтяжчі злочини, а позитивну роль його роботи відзначили, зокрема, двопартійною підтримкою розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.