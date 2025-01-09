Чоловік з холодною зброєю намагався увійти до Капітолія в США — туди мав прибути Трамп

У Сполучених Штатах правоохоронці заарештували невідомого, який хотів пронести мачете та три ножі до Центру відвідувачів Капітолія 8 січня.

Про це повідомили у поліції Капітолія.

У цей час в урядовій будівлі прощалися з покійним 39-м президентом США Джиммі Картером, який пішов з життя 29 грудня у віці 100 років. Увечері того ж дня на захід мав прибути обраний президент Дональд Трамп.

Мачете та ножі виявили у сумці 44-річного мешканця Вашингтону під час перевірки. Після інциденту приблизно о 14 годині Північний контрольно-пропускний пункт Центру закрили. Чоловікові інкримінуватимуть незаконне носіння зброї.