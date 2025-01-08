Зеленський зреагував на слова Трампа про те, що він розуміє почуття РФ, бо та виступала проти вступу України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський зреагував на вчорашню заяву новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він «може зрозуміти» почуття РФ, бо Росія виступала проти вступу України в НАТО, а Байден нібито порушив це.

Україна має право вимагати серйозні та сильні гарантії безпеки від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі, наголосив Зеленський на зустрічі з очільницею МЗС Фінляндії Еліною Валтонен, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це залежить не тільки від США, а й від союзницької позиції в Європі.

«Памʼятаєте, Україні сказали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити жодних висновків. Так було в нас і з Patriot, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю. Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна», — сказав Зеленський.

Він наголосив: те, що раніше деякі країни були проти вступу України в НАТО — це одна з причин війни зараз.

«Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія, вона вразила весь світ», — сказав президент України.

За день до цього на пресконференції Трамп заявив, що незадоволений політикою Байдена.

«Росія багато років говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А потім Байден порушив це і сказав, що ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Росія мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу», — сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що якби він був президентом США, то цієї війни не було.