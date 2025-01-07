Фотосток Getty Images купить свого конкурента Shutterstock

Американська медіакомпанія та постачальник стокових фото Getty Images придбає свого конкурента Shutterstock. Нова компанія матиме приблизну вартість $3,7 мільярда і називатиметься Getty Images Holdings.

Про це пише Bloomberg.

За угодою акціонери Getty Images володітимуть приблизно 54,7% об’єднаної компанії, тоді як акціонери Shutterstock — рештою.

Крейг Пітерс із Getty Images залишиться генеральним директором об’єднаної компанії. У раді директорів буде 11 людей, шість із них призначить Getty Images, а чотири — Shutterstock. Головою ради директорів стане Марк Гетті, чинний голова Getty Images.

Ця угода обʼєднає двох найбільших постачальників ліцензованого візуального контенту в США, що дозволить скоротити витрати й збільшити рентабельність, пропонуючи більш широкий спектр послуг для медіа, реклами та індустрії контенту. Але злиття, ймовірно, приверне увагу антимонопольних органів.

Станом на закриття торгів 6 січня Getty Images, яка має борг $1,4 млрд, втратила 73% своєї ринкової вартості з моменту виходу на біржу в липні 2022 року. Вартість Shutterstock знизилася на 50% за той самий період. Після оголошення у вівторок акції Shutterstock підскочили на 44%, а Getty — на 100%.

Переговори між Getty Images та Shutterstock про можливе злиття розпочалися в середині 2024 року, коли компанії почали обговорювати стратегії адаптації до технологій штучного інтелекту. Генеративні ШI-інструменти, наприклад Midjourney та DALL-E, можуть створювати зображення й відео на основі текстових запитів — це серйозна конкуренція для традиційних постачальників візуального контенту.

Угоду завершать після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів і схвалення акціонерів обох компаній.