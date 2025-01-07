США ввели санкції проти близького соратника премʼєра Угорщини Орбана

Міністерство фінансів США ввело санкції проти Антала Рогана — високопосадовця угорського уряду і одного з найближчих соратників премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомив Мінфін США.

Роган — керівник апарату угорського премʼєр-міністра, який контролює Національне управління звʼязку, Агентство цифрового уряду та Угорське агентство з питань туризму. За даними уряду США, Роган створив корупційну мережу, щоб встановити контроль над стратегічними секторами економіки та спрямувати доходи собі та своїм політичним союзникам.

Мінфін США вказує, що Роган організував систему розподілу державних контрактів і ресурсів серед наближених, лояльних до нього та політичної партії «Фідес». Тепер йому заборонять вʼїзд до США, а всі його активи заморозять.

Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США ввели санкції.

За останнє десятиліття в Угорщині загострилася корупція в державному секторі. Як показав індекс сприйняття корупції організації Transparency International за 2023 рік, Угорщина два роки поспіль отримала найгірший рейтинг в Європейському Союзі.

Через це Європейський Союз призупинив кілька програм фінансування для Угорщини, бо в країні виявляли порушення основних принципів верховенства права, особливо у сфері державних закупівель, щодо конфлікту інтересів і боротьби з корупцією.