У США зафіксували першу смерть від пташиного грипу

У американському штаті Луїзіана від пташиного грипу H5N1 померла людина — це перша в США зареєстрована смерть від цієї хвороби.

Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя штату Луїзіана.

Пацієнт був старше 65 років і, як повідомлялося, мав супутні захворювання. Він заразився H5N1 після контакту з дворовою зграєю птахів та дикими птахами.

Представники охорони здоровʼя Луїзіани заявили, що їхнє розслідування не виявило інших випадків захворювання людей, повʼязаних із інфекцією цього пацієнта.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, з 2003 року у світі було зареєстровано близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом, і понад половину з них померло. Це могло б означати, що вірус може призвести до смерті у 50% випадків, що робить його надзвичайно смертоносним, але експерти не вважають, що він вбиває половину людей, яких інфікує.

Оскільки про важкі випадки частіше повідомляють, ніж про легкі, то легкі захворювання, ймовірно, не потрапляють до статистики.

Але навіть якби фактичний рівень смертності був у 10 разів нижчим — близько 5% — це все одно був би серйозний показник. Наприклад, смертність від попереднього штаму Covid-19 становила близько 2,6%.

Нещодавнє дослідження, проведене вченими Центру з контролю та профілактики захворювань США, щодо перших 46 випадків захворювання людей на H5N1 у США минулого року, показало, що майже всі вони мали легку форму, а зараження, за винятком одного, сталися після контакту з інфікованими сільськогосподарськими тваринами.