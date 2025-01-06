На космодромах США утворюються затори — кількість космічних польотів бʼє рекорди

Найзавантаженіші космодроми США користуються рекордним попитом — там утворюються затори. Минулий 2024 рік став рекордним для американських космічних польотів: 145 запусків досягли орбіти, а це у п’ять разів більше, ніж у 2017 році.

Про це пише The Wall Street Journal.

Більшість космічних ракет запустили з трьох майданчиків, найзавантаженішим з яких був стартовий комплекс на мисі Канаверал у Флориді (67 запусків). Далі за завантаженістю йдуть база Ванденберг (47 запусків) і космічний центр Кеннеді (26 запусків).

Найбільше запусків провела аерокосмічна компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX — 134. Цьогоріч і в майбутньому SpaceX, а також інші компанії планують збільшити кількість запусків. Це створить додаткове навантаження на стартові майданчики. До того ж погані погодні умови чи аварія можуть вивести з ладу один із головних космодромів на місяці чи навіть роки.

Десятиліттями запуск ракети був рідкісною подією, тому американці не створювали нові пускові об’єкти. Найвідоміші локації тоді та зараз пов’язані з військовими базами та Космічним центром Кеннеді Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

Тому в гру вступають оператори невеликих космодромів, розташованих, зокрема, в штатах без виходу до океану і в океані. Вони створюють новий бізнес, але мають складності при отриманні федерального дозволу. Запуски не можуть відбуватися де завгодно: ракети стартують зазвичай з прибережних районів, щоб не летіти над населеними районами.

Тим часом Космічні сили США розробляють проєкт, який підвищить потужність майданчиків на мисі Канаверал у Флориді та на базі космічних сил Ванденберг поблизу Санта-Барбари, Каліфорнія. Проєкт включає збільшення кількості земель для забудови на цих об’єктах, а ще зменшення шкоди для довкілля під час великих ракетних запусків.