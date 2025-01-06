У 2024 році Китай здійснював понад 2 мільйони кібератак проти Тайваню за день

Протягом 2024 року урядові департаменти Тайваню зазнавали в середньому 2,4 мільйона кібератак на день. За більшістю з них стояв Китай.

Про це повідомили в Бюро національної безпеки Тайваню.

Кількість минулорічних кібератак атак на урядову мережу вдвічі перевищила середній щоденний показник у 1,2 мільйона атак в 2023 році. Китайські хакери зазвичай націлювалися на телекомунікації, транспорт і оборону.

Китай регулярно заперечує причетність до хакерських атак, але в них його часто звинувачують іноземні уряди, зокрема Сполучені Штати, які минулого тижня заявили, що китайські хакери вкрали документи з Міністерства фінансів США.

У тайванському звіті йдеться, що Китай провів деякі кібератаки одночасно з китайськими військовими навчаннями навколо острова. Хакери здійснили DDoS-атаки, щоб порушити доступ до сайтів транспортних і фінансових установ Тайваню. Тайванські урядовці вважають, що все це мало «посилити ефект переслідувань і військових залякувань».

Китай також атакував електронну пошту державних службовців Тайваню і намагався вкрасти конфіденційну інформацію, а також — проникнути та скомпрометувати ключову інфраструктуру Тайваню, включаючи автомагістралі та порти.