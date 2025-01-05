Протягом року 40 громадянам Чехії дозволили воювати в Україні на боці ЗСУ

Протягом 2024 року президент Чехії Петр Павел надав 40 дозволів на участь у війні з Росією на боці України, ще 74 прохання відхилили.

Про це повідомляє чеський мовник iROZHLAS.

Загалом за рік очільник держави розглянув 114 запитів, три з них надійшли від жінок — їх допустили до оборони України. П’ятеро людей подавали заявку повторно.

Закон у Чехії забороняє громадянам служити в іноземних збройних силах, тож єдиний спосіб доєднатися до війська іншої країни — отримати спеціальний дозвіл президента.

Найчастіше охочим відмовляли за висновками Міноборони, Міністерства внутрішніх справ та МЗС Чехії. Воювати в Україні не дозволяють засудженим і працівникам силових структур. Натомість отримати дозвіл можуть ті, хто має подвійне громадянство або хоче служити в одній з армій НАТО.

Порівняно з 2023 роком інтерес жителів Чехії до участі в обороні України зріс, пише видання. Від початку повномасштабної війни надійшло 667 запитів від громадян. Попередній президент Мілош Земан схвалив заявки 132 людей.