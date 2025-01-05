На Курщині могли вбити сербського найманця, який шпигував на РФ — його представник не підтверджує цього

Сербський бойовик Братислав Живкович, якого Бухарест оголосив персоною нон грата, ймовірно, загинув у боях з українськими військовими в Курській області Росії.

Про це повідомляє румунський мовник Digi24.

Як повідомляють сербські медіа, 42-річного Живковича вбили вночі 2 січня. Він начебто був командиром штурмового взводу російської армії. У 2017 році його визнали персоною нон грата в Румунії на 15 років за рішенням Апеляційного суду Бухаресту.

Живкович був командиром парамілітарної організації Cetniciki Pokret. Як пишуть журналісти, вона відома своїми націоналістично-шовіністичними поглядами. Чоловік приїжджав до Румунії чотири рази — то з Болгарії, то з України. Його затримали в місті Констанца, коли він фотографував військові радари на узбережжі Чорного моря та передавав їхні GPS-координати. Спецслужби вважають, що його цікавила військова база НАТО «Міхаїл-Когелнічану».

За даними медіа, Живкович має не лише сербське, а й російське громадянство. Стверджується, що він брав участь у боях на сході України в складі проросійських сепаратистів ще з 2014 року.

«Усі дії громадянина Сербії в Румунії мали характер секретних операцій і специфіку, притаманну діяльності шпигунів. Заходи, вжиті контррозвідкою Румунської розвідувальної служби (SRI), запобігли витоку даних, що міг би вплинути на національну безпеку», — заявила Румунська розвідувальна служба.

Водночас на сторінці Живковича в соцмережі оприлюднили заяву його заступника Зорана Андрейча. Він каже, що смерть Живковича поки не підтверджена, і закликав утриматися від поширення цієї інформації.