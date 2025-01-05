В Узбекистані засудили чоловіка за участь у війні проти України на боці РФ — він убив понад 10 українських солдатів

Суд в Узбекистані увʼязнив чоловіка на 4 роки та 2 місяці, бо той воював проти України на боці Росії. Він заявив, що убив понад 10 українських солдатів.

Про це повідомляє Газета.uz, яка ознайомилася з судовим рішенням.

Громадянин Узбекистану у квітні 2023 року поїхав до Москви, щоб знайти сезонну роботу. Він почав працювати на нафтовій біржі «Новатек». Там познайомився з росіянином, який запропонував йому воювати проти України за високу щомісячну зарплату.

Вже у червні 2023 року чоловік підписав контракт на пів року зі Збройними силами РФ, після цього його відправили на двомісячну підготовку на полігоні у Москві. На той момент йому було 39 років.

У контракті йому обіцяли зарплату в 450 тисяч рублів на місяць — чоловік отримав лише дві виплати по 150 тисяч, відтак йому перестали платити.

Спершу чоловік воював у Шахтарську і Бахмуті в Донецькій області України. З його слів, під час бойових дій він убив понад 10 українських військових. Пізніше громадянина Узбекистану перевели до розвідувального підрозділу російських військ — упродовж п’яти місяців він воював у Луганську.

У грудні 2023 року він повернувся до Москви і відмовився продовжувати контракт.

Вже 31 грудня 2023 року чоловік повернувся в Узбекистан, де добровільно зізнався правоохоронцям та надав усі документи. За його словами, члени родини частково знали про його діяльність.

Рішення служити в армії РФ він аргументує «скрутним матеріальним становищем» — він єдиний годувальник у родині з трьома дітьми. За це та за явку з повинною, а також через відсутність попередніх судимостей йому помʼякшили вирок.