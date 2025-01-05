У Збройних силах Великої Британії перегони FPV-дронів офіційно визнають видом спорту

У січні цього року перегони FPV-дронів офіційно визнають видом спорту у Збройних силах Великої Британії. Все через популярність, що зростає як у спорті, так і на полі бою.

Про це повідомляє The Telegraph.

Польоти безпілотників на певні відстані на швидкість як вид спорту вже визнала Всесвітня федерація повітряного спорту (FAI).

FPV-перегони — це коли дрони літають по трасі за допомогою гарнітури віртуальної реальності без GPS або стабілізаційного програмного забезпечення.

Вісім гонщиків змагаються одночасно і повинні пройти певну кількість кіл протягом призначеного часу. Це робить дрони, які можуть літати зі швидкістю понад 100 миль/год, більш складними в експлуатації, але менш вразливими до глушіння супротивниками.

У жовтні 2024 року у Великій Британії вже проходили гонки FPV-дронів, очікують, що у 2025 році їх буде більше.

«Коли гонки на безпілотниках визнають офіційним видом спорту, це принесе солдатам більшу обізнаність як про вид спорту, так і про технології», — сказав лейтенант-полковник Карл Езе, який вплинув на популярність такого заняття.

За його словами, перегони на дронах — це навик, який лежить в основі нових військових можливостей.

Якщо ЗС Великої Британії визнають це офіційним видом спорту, то військові зможуть законно йти з роботи у робочий час для перегонів. Так цей вид спорту розвиватиметься ще більше.

Що передувало

Популярність руху перегонів дронів у британських військових виникла частково завдяки підполковнику Карлу Езе з армійського резерву та засновнику компанії Point Zenith.

Езе зацікавився технологіями дронів та роллю безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у майбутній війні під час навчання в Академії оборони Великої Британії в 2015 році.

Пізніше він заснував неофіційну команду British Army Drone Racing, а у 2018 році узяв участь у першому військовому міжнародному турнірі з перегонів на дронах, які влаштовували Сили оборони Австралії.

У 2021 році Езе запропонував британській армії проєкт, який показав необхідність підготовки сотень операторів дронів FPV, але його відхилили.

Лише в 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проєкт взяли в роботу. Наразі компанія Езе керує Академією дронів JHUB, яка навчає солдатів літати дронами.

Лейтенант-полковник Езе сказав, що війна в Україні показала, наскільки важливо мати кваліфікованих «гонщиків» у галузі дронів.