Генштаб: Армія РФ за добу втратила 1 730 військових та 25 артсистем

Упродовж минулої доби, 5 січня, Росія втратила ще 1 730 військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ще сім танків, 26 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 796 490 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.