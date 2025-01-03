Понад 100 винищувачів і 120 військових: Ізраїль провів масштабний рейд на іранський ракетний завод у Сирії

Військово-повітряні сили Ізраїлю провели один з наймасштабніших рейдів за всю свою історію, під час якого 120 спецпризначенців знищили підземний іранський завод з виробництва ракет у Сирії. Жоден спецпризначенець не постраждав.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Рейд відбувся 8 вересня, коли при владі в Сирії був Башар Асад, а Ізраїль ще не розпочав свою кампанію проти «Хезболли» в Лівані. Рейд назвали «Операція багатьох способів», його спрямували проти підземного обʼєкта, який іранські сили використовували, щоб виробляти високоточні ракети для «Хезболли» в Лівані та для режиму Асада в Сирії.

Обʼєкт під кодовою назвою Deep Layer був розташований під землею в Науково-дослідницькому центрі, відомому як CERS або SSRC, у районі Масьяф у Сирії, на захід від Хами. Його облаштували на глибині 70—130 метрів, через що його майже неможливо знищити з повітря.

Будівництво Deep Layer розпочалося у 2017-му, а у 2021 році Іран, завершивши земляні та будівельні роботи, почав завозити обладнання для масового виробництва ракет. У наступні роки завозили обладнання та проводилися випробування на виробничій лінії.

Обʼєкт ще не був повністю активним, коли Ізраїль розпочав свою операцію, але все ж перебував на фінальній стадії того, щоб Іран оголосив його працездатним. На момент рейду там виготовили щонайменше дві ракети, а ракетні двигуни вже запустили в масове виробництво.

Армія оборони оборони Ізраїлю оцінила, що цей завод розрахований для виробництва від 100 до 300 ракет на рік, включно з ракетами великої дальності — до 300 кілометрів, високоточні ракети з дальністю до 130 кілометрів і малої дальності до 40—70 кілометрів.

Як провели рейд

Увечері 8 вересня 100 бійців підрозділу «Шалдаг» і ще 20 бійців підрозділу 669 сіли на чотири важкі транспортні вертольоти CH-53 «Ясур» і вирушили з авіабази в Ізраїлі до Сирії.

Для підтримки з повітря вони залучили ще два ударні гелікоптери, 21 винищувач, пʼять безпілотників і 14 літаків-розвідників. Ще 30 літаків чекали в Ізраїлі на випадок, якщо щось піде не за планом.

Шість гелікоптерів пролетіли над Середземним морем подалі від узбережжя Лівану, а потім перетнули повітряний простір Сирії над береговою лінією. Гелікоптери летіли низько, щоб уникнути сирійських радарів і систем ППО. У районі Масьяф була друга за величиною концентрація ППО Сирії, її перевершувала лише ППО Дамаска.

Коли спецпризначенці опинилися на землі, вони розділилися. Перша команда почала охороняти територію, а друга команда просунулася до входу, убивши двох охоронців. Інша команда розташувалася на сусідньому пагорбі, звідки запустила невеликий безпілотник, щоб спостерігати за рейдом і ліквідовувати всіх, хто наближається до обʼєкта. Усередині нього нікого не було.

Ізраїльські військові рухалися вздовж виробничої лінії заводу, прикріплюючи бомби до всього обладнання. Їхні винищувачі завдавали ударів по прилеглому регіону, щоб завадитии сирійським солдатам наблизитися до заводу. Коли ж спецпризначенці заклали всі 300 кілограмів вибухівки, їх забрали літаки. З літаків вони підірвали бомби.

ЦАХАЛ підрахував, що протягом рейду ізраїльські військові вбили приблизно 30 охоронців і сирійських солдатів.