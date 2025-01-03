Генштаб: Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 окупантів

Упродовж минулої доби, 2 січня, Росія втратила ще 1 080 окупантів убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ще один танк, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 793 250 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.