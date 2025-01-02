Про Трампа, мир і членство в НАТО. Президент Зеленський дав інтервʼю телемарафону

Президент України Володимир Зеленський дав спільне інтерв’ю з першою леді Оленою Зеленською в ефірі національного телемарафону. У ньому президент розповів про головні здобутки України у 2024 році, а також згадав про відносини з обраним президентом США Дональдом Трампом.

«Бабель» коротко переказує головне з інтервʼю.

Про Дональда Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп може зіграти вирішальну роль у завершенні війни Росії та України. Зеленський вважає, що він може допомогти зупинити лідера РФ Володимира Путіна.

«Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може», — каже Зеленський.

Зеленський вважає його «сильним та непередбачуваним» і сподівається, що він спрямує ці якості проти Росії.

Зустріч із Трампом

Зеленський вважає, що після інавгурації Трампа 20 січня він із ним зустрінеться. І це буде одна з перших зустрічей Трампа на посаді президента США.

«Трамп мені сказав телефоном, коли ми говорили, “одним з перших візитів я буду очікувати саме Вас”. Він сказав: “Для мене пріоритет — закінчити війну, і я буду це робити”. Тому, я думаю, після інавгурації буде у нас зустріч», — сказав Зеленський.

Гарантії безпеки

Будь-які гарантії щодо безпеки без США — це слабкі гарантії для України. Зеленський вітає європейську миротворчу місію, але каже, що вона не повинна замінити Україні членство в НАТО.

«Справедливий мир для нас — це розуміння, що ми в Європейському Союзі і що в нас є сильні потужні гарантії безпеки. НАТО — кращий [варіант] для нас. Не хотілось би зараз давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США — слабкі гарантії безпеки для України», — каже президент.

Президентські вибори в Україні

Проведення виборів в Україні можливе тільки після закінчення гарячої фази війни, коли Україна залишиться в сильній позиції і з сильною армією. До цього президент і Верховна Рада легітимні, наголосив Зеленський.

Сам він іще не визначився, чи братиме участь у президентських виборах знову. Зараз його фокус на іншому.

«Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю... Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді буду дивитись на це [на участь у виборах] більш позитивно», — сказав президент.

Перша леді Олена Зеленська на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримуватиме будь-яке його рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.

Завершення війни

Одним днем війна Росії проти України не закінчиться. Однак гаряча стадія може завершитися достатньо швидко, якщо обраний президент США Дональд Трамп буде сильним у своїй позиції.

Водночас лідер РФ Володимир Путін будь-якими спробами намагається уникнути прямих переговорів із Зеленським. Він наголосив, що прямі переговори РФ і України будуть програшем РФ, оскільки мета окупації України не була досягнута. Тож Путін шукатиме того лідера, хто погодиться на капітуляцію України, і тиснутиме.

Фронт

Україна зробить усе, щоб стабілізувати ситуацію на фронті вже у січні. Це зроблять за допомогою зброї, яка надійде від партнерів, та підрозділів, які вчаться і комплектуються за кордоном.

Зеленський каже, що «наразі у росіян є певне просування на сході» — там українській армії складно. Однак це повʼязане з тим, що Росія зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

Курська операція — сильний козир проти аргументів Росії на користь заморозки війни, особливо для Глобального Півдня. Успіх української армії справив на них сильне враження.

Про СЗЧ

У 2024 році серед українських військовослужбовців зросла кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Проте восени таких випадків поменшало.

«Люди втомлюються. [Потрібне] збільшення ротацій, [але як їх провести]? Завдяки резервам. Резервів не так багато, бо не все доїхало, щоб доукомплектовувати резерви», — пояснив президент.

Здобутки України

Україна зірвала плани РФ окупувати Харків, Суми і Запоріжжя восени і взимку 2024 року. Зеленський називає це видатним здобутком української армії.