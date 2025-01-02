Годинники Rolex подорожчали через зростання цін на золото

Виробник розкішних швейцарських годинників Rolex підвищив ціни на деякі популярні моделі після того, як у 2024 році вартість золота зросла на 27%.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на деякі годинники піднялися на 8%. Так модель Day-Date з жовтого золота з 40-міліметровим чорним циферблатом коштує €44 200, що на €3 200 більше, ніж раніше. А GMT-Master II із жовтого золота подорожчав до €44 600 із €41 300.

Для сталевих моделей у 2025 році підвищення було менш значним. Наприклад, Cosmograph Daytona із сталі тепер коштує €16 тисяч, що на €500 більше ніж минулого року.

Годинник Rolex, модель GMT-Master II із жовтого золота. Rolex

Rolex традиційно змінює ціни раз на рік — 1 січня. Підвищення ціни може вказувати на попит на розкішні продукти, зростання вартості матеріалів і робочої сили, а також на інфляцію.

Але в 2024 році ціна на золото злетіла на 27% — це найбільше щорічне зростання ціни за 14 років. Усе через масштабні закупівлі центральних банків та збільшений попит заможних інвесторів. Також цьому сприяло послаблення монетарної політики Федерального резерву США.

Ціни на годинники в конкретній країні можна розглядати як показник економічної ситуації в ній. Окрім підвищення цін на золото, експерти вважають, що це також повʼязано із коливанням валютних курсів. У 2022 році Rolex двічі підвищував ціни у Великій Британії та Європі, коли швейцарський франк злетів стосовно британського фунта та євро.