Генштаб: За добу Росія втратила ще 1 370 військових і чотири танки

За минулу добу, 1 січня, РФ втратила ще 1 370 окупантів убитими й пораненими, також знищено чотири російські танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ще чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також три одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 792 170 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.