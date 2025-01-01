З Болгарії екстрадували підозрювану у справі про розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»

В Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років.

Про це пише Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання «Укрзалізниці» трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

Восени 2024 року її затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передали фігурантку на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг — Зосін» Волинської області.

Їй вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 млн грн.

Про яку справу мова

У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, очолювану ексрадником заступника керівника Офісу президента, тодішнім співробітником Служби безпеки України, та повідомили 10 людям про підозру у заволодінні 94,8 млн грн АТ «Укрзалізниця».

За даними з джерел «Слово і Діло», організатор групи — колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.

Суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме та рухоме майно підозрюваних.