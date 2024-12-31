США ввели санкції проти російської судді, яка винесла вирок правозахиснику РФ за осуд війни в Україні

США ввели санкції проти російської судді Олесі Менделєєвої, яка засудила до семи років позбавлення волі депутата міськради Москви та правозахисника Олексія Горінова у справі про «фейки» про російську армію.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

У США визначили Менделєєву як іноземну громадянку, яка несе відповідальність або співучасть у серйозному порушенні прав людини або прямо чи опосередковано бере участь у серйозних порушеннях прав людини.

Тепер усе її майно, яке знаходиться в Сполучених Штатах або у володінні та контролі американських громадян, заблокували.

Санкції проти Менделєєвої ввели за Актом Магнітського.

«Маніпулювання Росією власною правовою системою змушують інакомислячих замовкнути і придушують правду про невиправдану війну Росії проти України. Сполучені Штати приєднуються до громадянського суспільства та міжнародних експертів з прав людини, які закликають до негайного та безумовного звільнення Горінова та всіх інших, кого Росія безпідставно затримала», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму й фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Що передувало

15 березня 2022 року депутати обговорювали проведення конкурсу дитячих малюнків. Горінов і глава муніципального округу Олена Котьоночкіна виступали проти, пояснюючи це війною РФ проти України. Горінов назвав війну проти України «війною», а не «спеціальною операцією», і говорив про загибель українських дітей.

У липні 2022 року депутата Красносільського району Москви Олексія Горінова засудили до семи років увʼязнення. Він нібито поширював «завідомо неправдиву інформацію» про армію РФ. В обвинувальному висновку йдеться, що Горінов назвав Росію «фашистською державою» і заявив, що Росія хоче захопити українську територію.

В очікуванні суду Горінов захворів, і Менделєєва неодноразово відмовлялася звільнити його з-під досудового увʼязнення для лікування. Під час судового розгляду Менделєєва відмовилася розглядати свідчення свідків захисту і міркувала, що Горінов не зміг би все «осмислити» без увʼязнення. У США кажуть, що в увʼязненні Горінов зазнав фізичного насильства, йому відмовляли в отриманні медичної допомоги.