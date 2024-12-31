Військові з освітою магістра та керівним досвідом відтепер можуть обіймати офіцерські посади без додаткових курсів

Військові з освітою магістра та керівним досвідом відтепер можуть обіймати офіцерські посади без проходження курсів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Військовослужбовців з освітою магістра і керівним досвідом не менше 2 років у цивільному житті можуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника.

Тепер їм не потрібно проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

Раніше без офіцерської освіти фахівці з освітою магістра та керівним досвідом могли обіймати лише солдатські посади.

Черногоренко наголошує, що ці зміни важливі тому, що Україна має поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із керівним досвідом всі можливості для розвитку.