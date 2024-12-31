На Вінниччині в кабінеті керівника підприємства стався вибух — троє людей загинули

У Вінницькій області 31 грудня в кабінеті керівника підприємства стався вибух — троє людей загинули, один поранений.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Інцидент стався 31 грудня близько 12:00 у селищі Крижопіль. За попередніми даними слідства, колишній працівник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там стався вибух.

Через вибух обидва чоловіки загинули на місці. Згодом стало відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий зазнав травм — зараз він у лікарні.

На місці події працює поліція, вибухотехніки та криміналісти. Обставини події встановлюють.