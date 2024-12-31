Financial Times: РФ випробовувала протиповітряну оборону Японії й Південної Кореї та мала список цілей для атак

Росія мала список із 160 цілей, які могла уразити у разі потенційної війни з Японією та Південною Кореєю. Серед них — атомні електростанції, мости, заводи та цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на секретні документи 2013—2014 років.

Документи, до яких FT отримало доступ, присвячені підготовці офіцерів до потенційного конфлікту на східному кордоні країни в 2008—2014 роках. Їх досі вважають актуальними.

Усе через те, що Росія стурбована своїм східним флангом — військові РФ бояться, що ці кордони будуть вразливими в будь-якій війні з НАТО, а також під час атак американських сил і регіональних союзників.

Список цілей у Японії та Південній Кореї був у презентації, яка пояснювала імовірні наслідки неядерного удару крилатою ракетою Х-101.

Ситуацію моделювали на прикладі японської радіолокаційної бази Окуширіто — РФ мала точні заміри будівель та фотографії зсередини. Гіпотетична місія проти Окуширіто передбачала, що Росія знищить базу на 85%, запустивши 12 ракет Х-101.

Усі цілі РФ обрала нібито для того, щоб зупинити «перегрупування військ у районах оперативного призначення».

Перші 82 обʼєкти в списку цілей Росії стосуються військових обʼєктів, таких як центральний та регіональний командний штаб японських та південнокорейських збройних сил, радіолокаційні установки, авіабази та військово-морські установки.

Решта цілей — це цивільна інфраструктура, зокрема автомобільні та залізничні тунелі в Японії, 13 електростанцій, а також нафтопереробні заводи.

У Південній Кореї головними цивільними цілями Росія вважала мости, але список також включав промислові обʼєкти, наприклад сталеливарний та хімічні заводи.

У документах також описують місію пари бомбардувальників Ту-95, які випробовували протиповітряну оборону Японії та Південної Кореї 24 лютого 2014 року. Операція збіглася з анексією Криму Росією та спільними американсько-корейськими військовими навчаннями Foal Eagle 2014.

Російська карта, що показує маршрут бомбардувальника, який випробовував протиповітряну оборону своїх азіатських сусідів. На карті є маркування, яке показує, де бомбардувальник перехоплювали південнокорейські та японські винищувачі.

Всього було 18 перехоплень за участю 39 літаків. Найдовшим був 70-хвилинний супровід пари японських F4 Phantoms, які, за словами російських пілотів, були неозброєними. Лише сім перехоплень здійснили винищувачі, які перевозили ракети класу «повітря — повітря».

Маршрут майже збігається з тим, який здійснили два морські патрульні літаки Ту-142 на початку цього року, коли вони облітали Японію під час стратегічних навчань у Тихому океані у вересні, включаючи політ над спірною територією поблизу Курилів.