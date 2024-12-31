Італія виділила €13 мільйонів на допомогу енергетиці України

Італія виділила €13 мільйонів Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

Внесок Італії — один з найбільших від однієї країни — допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українців. МЗС Італії наголосило, що це важливе рішення для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. Через нього Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованих обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні

З середини листопада РФ поновила атаки на енергетичну систему України. Так, за словами президента Зеленського, 13 грудня був один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч Україні потрібно 17 гігават потужності. Європейський Союз уже виділив Україні €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів. А Європейський інвестиційний банк виділив ще €86 мільйонів на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників.