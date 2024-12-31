Телескоп «Хаббл» показав бліду галактику із сузірʼя Близнюків

Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики LEDA 22057, яка розташована на відстані приблизно 650 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Близнюків.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

LEDA 22057 — це спіральна галактика з двома тонкими вигнутими рукавами, один з яких тьмяніший за інший. Галактичний диск має овальну форму і видається наповненим космічним пилом. На ньому є кілька яскравих плям, де зосереджені зірки, особливо вздовж рукавів.

ESA

Також на зображенні видно наднову — блідо-блакитну крапку SN 2024PI, розташовану трохи нижче і праворуч від галактичного ядра.

SN 2024PI класифікують як наднову типу Ia. Цей тип наднової зʼявляється з білого карлика — кристалізованого ядра зірки з масою, що приблизно у вісім разів перевищує масу Сонця. Коли зоря такого розміру витрачає запаси водню у своєму ядрі, вона перетворюється на червоного гіганта, а потім стає більш холодною, яскравою, зоряний вітер змітає з неї зовнішні шари, перетворюючи її на білого карлика з планетарною туманністю навколо.