У ніч на 31 грудня українська ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників, ще 24 дрони були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Під час цієї атаки Росія застосувала 61 засіб повітряного нападу. Загалом запустили:

шість балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

шість керованих авіаційних ракет Х-69;

вісім крилатих ракет Х-22;

40 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів.

ППО змогла збити одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», пʼять керованих авіаційних ракет Х-69 і 16 російських дронів.

Балістика влучила на Сумщині та Київщині. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх каже, що російські війська били по інфраструктурі — пошкоджені котельні, без тепла лишилися понад 40 будинків.

На Київщині через російську атаку постраждала жінка 1975 року народження — у неї контузія та гостра реакція на стрес, їй надали допомогу. Через падіння уламків в одному з населених пунктів області пошкоджений приватний будинок.

У Києві уламки збитих цілей впали в Дарницькому районі — там пошкоджені три приватні будівлі та дві автівки.